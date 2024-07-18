Губерниев: слава богу, что наши спортсмены поехали на ОИ, о медалях говорить не приходится

«Слава богу, что наши спортсмены поехали. О медалях говорить не приходится. Если медали будут, то это прекрасно. Нам нужно просто поддержать команду и постараться проявить благоразумие, которое не все проявляют. Мне кажется, для спортсмена самое главное — выступать.



Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что предстоящее участие в Олимпиаде — это небольшой мостик России с олимпийским движением. Это очень важно для будущих спортивных поколений нашей страны. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.