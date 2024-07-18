23-летний казахстанский теннисист совершил исторический камбэк

За выход в четвертьфинал он сыграл с 27-ым номером мирового рейтинга Таллоном Грикспоном из Нидерландов. Первый сет ожидаемо завершился со счетом 6:1 в пользу фаворита. Однако затем, Скатов совершил мегакамбэк, выиграв два сета (6:3, 6:4). Отметим, что это соперник с самым высоким рейтингом, которого побеждал Скатов. При этом, Таллон сделал больше подач навылет (6:1) и сделал больше двойных ошибок (3:1).