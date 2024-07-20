Надаль впервые за два года вышел в финал турнира ATP

Рафаэль Надаль пробился в финал турнира в шведском Бостаде с призовым фондом почти €580 тыс. Испанец дошел до решающего матча на соревнованиях ATP впервые с «Ролан Гаррос» 2022 года.

В полуфинале Надаль обыграл 23-летнего хорвата Дуйе Айдуковича, который занимает 130-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

В финале 38-летний Надаль сыграет с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте (120-й) или португальцем Нуну Боржешем (51-й).

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Надаль побеждал в Бостаде в 2005 году.

Надаль занимает 261-е место в рейтинге ATP. Он пропустил почти весь сезон 2023 года из-за травмы, полученной на Australian Open, а в этом году дошел до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене и четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.