Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Будапеште

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под первым номером. У Саснович не было номера посева.

Шнайдер 20 лет, она занимает 28-е место в мировом рейтинге, на ее счету теперь три титула WTA, все три трофея она завоевала в этом сезоне. Выход в третий круг Уимблдона текущего сезона — ее лучший результат на турнирах Большого шлема. Шнайдер вошла в список из семи российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже.