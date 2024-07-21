18:59 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Будапеште

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла белоруску Александру Саснович в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под первым номером. У Саснович не было номера посева.

Шнайдер 20 лет, она занимает 28-е место в мировом рейтинге, на ее счету теперь три титула WTA, все три трофея она завоевала в этом сезоне. Выход в третий круг Уимблдона текущего сезона — ее лучший результат на турнирах Большого шлема. Шнайдер вошла в список из семи российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Саснович 30 лет, в рейтинге WTA она занимает 134-ю позицию. На счету спортсменки нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема белоруска не проходила дальше четвертого круга.

Турнир в Будапеште относится к категории WTA 250. Победительницей предыдущего розыгрыша стала россиянка Мария Тимофеева.

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