Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии
В матче второго круга спортсменка победила белоруску Александру Саснович.
В матче второго круга спортсменка победила белоруску Александру Саснович.
ТАСС, 23 июля. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла белоруску Александру Саснович в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходит в Яссы (Румыния).
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой, которая посеяна под первым номером. Саснович выступала на турнире без номера посева. В четвертьфинале россиянка сыграет с Леой Бошкович из Хорватии.
Андреевой 17 лет. Она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2024). По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.
Саснович 30 лет, в рейтинге WTA она занимает 104-ю позицию. На счету спортсменки нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема белоруска не проходила дальше четвертого круга.
Турнир в Яссы относится к категории WTA 250. Его призовой фонд составляет €267 тыс. В 2023 году победительницей турнира стала представительница Румынии Ана Богдан.