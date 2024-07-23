Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии

ТАСС, 23 июля. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла белоруску Александру Саснович в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходит в Яссы (Румыния).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой, которая посеяна под первым номером. Саснович выступала на турнире без номера посева. В четвертьфинале россиянка сыграет с Леой Бошкович из Хорватии.

Андреевой 17 лет. Она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2024). По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

Саснович 30 лет, в рейтинге WTA она занимает 104-ю позицию. На счету спортсменки нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема белоруска не проходила дальше четвертого круга.