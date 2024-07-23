Рублёв и Карацев прервали серии поражений. Андрей уже в четвертьфинале Умага | Источник: Getty Images

Во вторник, 23 июля, на турнирах категории ATP-250 в разных частях света состоялись сразу три матча с участием российских теннисистов. В Умаге (Хорватия) играл Андрей Рублёв, в Кицбюэле (Австрия) сражался Павел Котов, а в далёкой Атланте (США) на корт выходил Аслан Карацев. И если Котов и Карацев проводили встречи первого круга, то Рублёв, первый сеяный в Умаге, вступил в борьбу со второго раунда. Но обо всём по порядку.

Самый сложный соперник достался Котову, занимающему 62-е место в рейтинге ATP. Россиянин играл с бывшей шестой, а ныне 50-й ракеткой мира Маттео Берреттини, постепенно возвращающимся на прежний уровень. Берреттини, финалист Уимблдона-2021, в 2023 году даже в финалах не бывал, а в текущем сезоне завоевал уже два грунтовых титула, а именно Марракеш и Гштаад.

Котов начал матч с брейка и потом какое-то время держал подачу, но в восьмом гейме не выдержал. Берреттини упорно цеплялся за каждую возможность и после пяти «ровно» с третьего брейк-пойнта восстановил равенство: 4−4. Итальянец мог и не доводить дело до тай-брейка, однако в 10-м гейме упустил сетбол на приёме. В 13-м гейме у Котова при 6:5 был сетбол на приёме, но он его не использовал. А вот Берреттини в аналогичной ситуации не упустил своего — 7:6 (8:6) за 1 час 9 минут.

Во второй партии у Маттео просто невероятно полетела подача, и уже одно то, что Павел добился тай-брейка, достойно уважения. В шести своих геймах Берреттини проиграл только два очка. Однако главное даже не это, а то, что итальянец выдал 100-процентный показатель попадания с первой подачи! Единственный раз, когда ему понадобилась вторая, был уже на тай-брейке. Котов же в третьем гейме ушёл с брейк-пойнта, а вот на тай-брейке позволил сопернику реализовать первый же матчбол на приёме — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) за 2 часа 17 минут.

Карацев сражался с квалифаером Билли Харрисом. Между ними сейчас не очень большой разрыв в мировой классификации: россиянин идёт 107-м, а британец — 114-м. Однако на деле россиянин владел подавляющим преимуществом. В четырёх своих геймах в первом сете Аслан проиграл два очка. Сделав два брейка, Карацев в восьмом гейме подал под ноль — 6:2 за 30 минут.

Второй сет Карацев начал с брейка, в пятом гейме ещё раз взял подачу оппонента, в седьмом упустил два матчбола на приёме, а в восьмом подал на матч — 6:2, 6:2 за 41 минут. Аслан за весь матч шесть раз подал навылет, а его соперник — трижды. При этом у Карацева не было ни одной двойной ошибки, а Харрис четырежды ошибся на подаче.

Так Карацев прервал начатую ещё на «Мастерсе» в Риме серию из четырёх поражений — или из пяти, если учитывать Уимблдон-2024, где Аслан снялся по ходу матча с Кареном Хачановым. Во втором раунде Карацев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (3), 29-й ракеткой мира.

А Рублёв, девятая ракетка мира, вышел на корт с аргентинцем Камило Уго Карабельи, 96-м номером рейтинга ATP. К этой игре Андрей подходил на серии из четырёх поражений — её явно пора было прерывать. Перед турниром вторая ракетка России признался, что пообщался с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным — тот рассказал, как можно избавиться от психологических проблем.

Главным в этом матче для Рублёва было вновь не допустить психологического срыва. И он с этой задачей справился. Да, в первом сете Андрей порой нервничал, когда розыгрыши заканчивались не так, как ему хотелось. Однако не дал эмоциям затащить себя в этот порочный круг — даже несмотря на то, что Карабельи первым взял гейм на приёме. Рублёв совершил обратный брейк — 3:3, — а в концовке партии принял на сет, после того как аргентинец в 10-м гейме допустил две двойные ошибки, — 6:4 за 46 минут.

Во втором сете Рублёв сразу забрал подачу Карабельи, но тот провёл обратный брейк, а затем сравнял счёт — 2:2. Оставшиеся геймы на своей подаче россиянин забирал увереннее аргентинца. На приёме Андрей добился своей цели только в 12-м гейме. Россиянин реализовал первый же матчбол на приёме, грамотно укоротив, — 6:4, 7:5 за 1 час 47 минут. Выиграв решающее очко, Рублёв перекрестился.

В четвертьфинале Рублёв сыграет или с венгром Фабианом Марожаном, или с бразильцем Тьяго Монтейро.

Турниры в Кицбюэле и в Умаге завершатся 27 июля, а соревнования в Атланте — 28 июля.