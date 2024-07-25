Россиянки Мирра Андреева и Элина Аванесян сыграют в финале теннисного турнира в Румынии

ТАСС, 25 июля. Россиянка Элина Аванесян обыграла француженку Хлоэ Паке в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Румынии.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Аванесян, посеянной на турнире под пятым номером. Паке выступала на турнире без номера посева. В финальном матче Аванесян сыграет со своей соотечественницей Миррой Андреевой, которая ранее в четверг победила сербскую теннисистку Ольгу Данилович. Для Аванесян и 17-летней Андреевой этот финал турнира WTA будет первым в карьере.

Аванесян 21 год, она занимает 76-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2023, 2024).

Паке 30 лет, она занимает 106-ю строчку в мировом рейтинге. На ее счету нет титулов под эгидой WTA. Выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции (2024) является лучшим достижением теннисистки на турнирах Большого шлема.