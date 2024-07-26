Новак Джокович высказался по поводу завершения карьеры Энди Марреем

«Я слышал новости об Энди и надеюсь, что прощание с ним в его последнем соревновательном матче на Олимпиаде будет выглядеть наилучшим образом для него и его страны. Он — легенда нашего спорта и невероятно важный игрок для мирового тенниса», — приводит слова Джоковича Sky Sports.