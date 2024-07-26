21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович высказался по поводу завершения карьеры Энди Марреем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович дал комментарий по поводу ухода британца Энди Маррея на пенсию.

Новак Джокович высказался по поводу завершения карьеры Энди Марреем | Источник: Getty Images

«Я слышал новости об Энди и надеюсь, что прощание с ним в его последнем соревновательном матче на Олимпиаде будет выглядеть наилучшим образом для него и его страны. Он — легенда нашего спорта и невероятно важный игрок для мирового тенниса», — приводит слова Джоковича Sky Sports.

Энди Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Золото Олимпиады игрок добыл в 2012 и 2016 годах. Теннисист ранее объявил, что Игры-2024 в Париже станут последним турниром в его карьере.

Маррею 37 лет. Он дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016).

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