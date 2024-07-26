Рублёв проиграл в Умаге битву за финал. Но зато россиянин вернётся в топ-8

Умаг-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Андрей Рублёв проиграл Франсиско Серундоло | Источник: Getty Images

В пятницу, 26 июля, на турнире ATP-250 в Умаге (Хорватия) проходили полуфинальные игры. В «верхнем» полуфинале первый номер посева Андрей Рублёв встречался с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло (4). В четвертьфинале Рублёв не без проблем обыграл непростого венгра Фабиана Марожана — 5:7, 6:3, 6:2. Не обошлось без нервного срыва в виде разбитой ракетки. А Серундоло лишь на тай-брейке в третьем сете обыграл Лоренцо Сонего — 6:4, 2:6, 7:6.

После выхода в полуфинал Рублёв рассказал, что помогло ему победить. «Чувствую себя великолепно. С нетерпением ждал этого матча, потому что это был большой вызов для меня. После первого сета я подумал, что, возможно, сегодня не мой день. Но потом каким-то образом я изменил своё мышление и начал говорить себе: нет, просто продолжай бороться, и посмотрим, что из этого выйдет. В конце концов я смог играть лучше. И мне удалось победить», — цитирует Андрея пресс-служба ATP.

По личным встречам у теннисистов было равенство: 1−1. Серундоло уверенно победил во втором круге Гамбурга-2022 (6:4, 6:2), а Рублёв в борьбе взял реванш в Бостаде-2023 (7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3) — в полуфинале.

Чтобы войти в игру, Рублёву понадобилось чуть больше времени, чем Серундоло. Поначалу аргентинец лучше смотрелся в обменах и после второго гейма повёл 2:0. Однако россиянин не собирался отпускать его и, сделав обратный брейк, в четвёртом гейме сравнял счёт — 2:2.

В дальнейшем игроки брали только свои подачи. У Андрея на приёме вообще мало что получалось, а вот Франсиско в восьмом гейме имел брейк-пойнты, но упустил все три шанса вновь вырваться вперёд. Всё решилось на тай-брейке. Оба теннисиста не лучшим образом действовали на подаче, регулярно одаривая друг друга мини-брейками. Чуть точнее оказался Серундоло. Первый сетбол, на подаче, он не реализовал, а на втором Рублёв допустил двойную ошибку — 7:6 (8:6) в пользу аргентинца за 1 час 6 минут.

Во второй партии борьбы в геймах как таковой долгое время не было. При этом Рублёв в третьем гейме отдал свою подачу, сделав, в частности, двойную ошибку (всего их было пять за матч). В 10-м гейме Серундоло, подавая на матч, вполне объяснимо занервничал и стал ошибаться, но собрался и отыграл двойной брейк-пойнт. После «ровно» Франсиско взял очко и вышел на матчбол — Андрей швырнул ракетку на корт. Этот матчбол россиянин отыграл, потом имел ещё три брейк-пойнта, но не использовал их. И с пятого матчбола аргентинец закончил встречу — 7:6 (8:6), 6:4 за 1 час 54 минуты.

Несмотря на поражение в финале, Рублёв в обновлённой версии рейтинга ATP поднимется на одну строчку и вернётся топ-8 — это важно в разрезе посева на турнирах с участием всех сильнейших, в том числе на ТБШ. При этом его отрыв от Каспера Рууда будет составлять всего пять очков.