Мирра взяла дебютный титул на уровне WTA. Тяжелая победа над соотечественницей

Турнир WTA UniCredit Iasi Open. Финал

Мирра Андреева (Россия, 1) — Элина Аванесян (Россия, 5) — 5:7, 7:5, 4:0.

Мирра Андреева оправдала статус первой «сеяной» на турнире в румынском Яссы. Правда, в двух решающих матчах ей пришлось выложиться по полной, чтобы забрать дебютный титул в карьере. В полуфинале у Ольги Данилович она отыграла два матчбола, у Элины Аванесян — преимущество в сет. В этих матчах восходящая звезда мирового тенниса была не идеальна, совершала много ошибок, позволяла соперницам часто делать брейки, но за счет характера Андреева-младшая все-таки добилась желаемого результата. А уже послезавтра Мирре предстоит выйти на корты Ролан Гаррос, где полтора месяца назад она дошла до полуфинала.

Без логики

Финальный матч в Яссах был запланирован на 17:00, но все планы спутал проливной дождь. Более того, выяснилось, что у организаторов даже не было брезента, чтобы накрыть корт. В итоге матч начался с четырехчасовым опозданием. Последние 2,5 часа перед этим сотрудники корта и болбои полотенцами пытались высушить пострадавший грунт.

Таким образом, наши девушки вышли играть на максимально медленное покрытие. Поэтому фактор своей подачи значительно нивелировался. Впрочем, Андреева, которая считалась фаворитом финала, позволила взять Ольги Данилович сделать шесть брейков на сухом покрытии. В полуфинале с сербкой Мирра провела на корте почти три часа.

«Посеяная» под пятым номером Аванесян потратила гораздо меньше сил в матче с Хлоя Паке, поэтому тот факт, что в концовке первого сета она выглядела свежее, — не удивлял. Хотя до напряженной развязки стартовой патии Мирра могла и не доводить. При счете 4:2 она имела три скрытых сетбола, но очень легко отдала их сопернице. Забрав седьмой гейм Элина активизировалась и выдала несколько феноменальных розыгрышей. Чего только стоит смэш с отскока и несколько обводящих ударов, которые привели к виннерсам. Именно уроженка Пятигорска первой гарантировала себе тай-брейк, а в 12-м гейме с третьего брейк-пойнта забрала и сет (Мирра в очередной раз ошиблась по длине).

Первая партия продлилась 66 минут. Второй сет также получился затяжным. Россиянки не стеснялись играть полусвечами, рассчитывая на ошибки друг друга. Стоит ли удивляться, что партия началась с четырех брейков подряд. В пятом гейме Элина наконец-то взяла свою подачу, а Мирра попросила медицинский перерыв, пожаловавшись на боль в пальце на правой ноге.

Перерыв продлился недолго. После него Андреева вышла подавать и впервые в этом матче закрыла гейм всухую (3:3). Следом Мирра сделала очередной брейк, выдав два красивых дропшота. Однако подачу удержать вновь не удалось. А в девятом гейме 17-летняя россиянка допустила сразу несколько невынужденных ошибок, в том числе плохо сыграв на драйв-воллей. Аванесян повела 5:4 и показалось, что сейчас она вполне может принять на матч.

Но тут Мирра второй раз подряд взяла свою подачу под ноль (5:5), а затем продолжила громить соотечественницу в двух оставшихся геймах партии. Очень нелогичная концовка второй партии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-127553155&hd=2&id=456242334&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В одном ряде с Наварро и Шнайдер

Впрочем, как и весь третий сет. В нем Андреева, которая была в гейме от поражения, просто разрывала Аванесян. При счете 3:0 уже Элина взяла медицинский перерыв, а проиграв еще один гейм, приняла решение сняться с матча (видимо, из-за проблем с бедром).

Элина очень тепло поздравила Мирру с титулом, а сама Андреева едва сдерживая слезы побежала к своему боксу, чтобы обняться с тренером Кончиной Мартинес. Россиянка, которой 17 лет и 90 дней, стала самой молодой чемпионкой турнира WTA с 2021-го, когда американка Коко Гауфф взяла титул в Парме в 17 лет и 70 дней.

Также она стала пятой теннисисткой, выигравшей первый титул WTA в 2024-м, после Эммы Наварро (Хобарт), Дианы Шнайдер (Хуахин), Юэ Юань (Остин) и Пейтон Стернс (Рабат).

В Life-рейтинге Мирра поднялась на девять строчек и стала 23-й ракеткой мира (из россиянок выше расположились только Анна Калинская, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина). Элина прибавила 18 позиций и теперь занимает 58-е место. После крутой недели в Румынии Аванесян отправится на хардовые турниры в США, а Андреева поедет на Игры в Париж, где ей предстоит выступить сразу в трех разрядах.

Причем, соперницей Мирры в первом круге в одиночке станет Магда Линетт, которая на этой неделе выиграла титул в Праге.