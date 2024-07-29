10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нисиока стал победителем турнира в Атланте

Японец Нисиока стал победителем теннисного турнира в американской Атланте.
Нисиока стал победителем теннисного турнира в Атланте | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Японец Ёсихито Нисиока стал победителем теннисного турнира в Атланте (США), призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.

В финальном матче, который прерывался из-за дождя, Нисиока одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.

Для 28-летнего Нисиоки, который занимает 86-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, этот титул в одиночном разряде стал третьим в карьере и первым в нынешнем сезоне.

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