«Каждый день будете спрашивать?» Надаль раздраженно ответил на вопрос о завершении карьеры

«Каждый день будете спрашивать?» Надаль раздражённо ответил на вопрос о завершении карьеры | Источник: Чемпионат.com

— Когда уходили с корта, не промелькнула мысль, что, возможно, вы в последний раз сыграли на этом корте в одиночном разряде?

— Каждый день, да? Каждый день, вы каждый день хотите, чтобы я завершил карьеру (улыбается). Спрашиваете меня об этом каждый день.

Знаете, я каждый день стараюсь делать всё, что могу. Я не могу жить каждый день с ощущением, что этот матч будет для меня последним. Я приехал сюда, стараюсь, как могу, играю. А когда решу закончить играть или, наоборот, продолжать играть, я вам сообщу!

Я не знаю, просто стараюсь выкладываться на полную каждый божий день, получать удовольствие от того, что столько времени приносило мне удовольствие. Последние три года у меня было много травм. Если я почувствую, что недостаточно конкурентоспособен, чтобы продолжать, или если не хватает физически, я закончу и сообщу вам. Но я каждый день не думаю о том, завершать карьеру или нет.

— Это был последний матч Рафы с Новаком?