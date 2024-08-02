Энди Маррей выступил с заявлением после завершения карьеры

Ранее Маррей заявил, что завершит карьеру после Игр 2024 года в Париже. В четверг британец покинул олимпийский турнир — в четвертьфинале Игр он в паре с Дэниелом Эвансом уступил американцам Тейлору Фрицу и Томми Полу со счетом 2:6, 4:6. До этого Маррей снялся с одиночного турнира Игр в Париже.

«Все равно мне никогда не нравился теннис», — написал теннисист в соцсети Х.