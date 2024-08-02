Энди Маррей выступил с заявлением после завершения карьеры
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей после своего последнего матча в карьере в шутку заявил, что ему никогда не нравился теннис.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей после своего последнего матча в карьере в шутку заявил, что ему никогда не нравился теннис.
Ранее Маррей заявил, что завершит карьеру после Игр 2024 года в Париже. В четверг британец покинул олимпийский турнир — в четвертьфинале Игр он в паре с Дэниелом Эвансом уступил американцам Тейлору Фрицу и Томми Полу со счетом 2:6, 4:6. До этого Маррей снялся с одиночного турнира Игр в Париже.
«Все равно мне никогда не нравился теннис», — написал теннисист в соцсети Х.
Маррею 37 лет, он является бывшей первой ракеткой мира и победителем Уимблдона (2013, 2016), US Open (2012). Также на его счету две победы на Олимпиаде в одиночном разряде (2012, 2016) и серебро Игр в миксте (2012). Всего британец выиграл 46 титулов в одиночном разряде, на данный момент он располагается на 117-й строчке мирового рейтинга.