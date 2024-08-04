09:35 (мск), источник: Sport24

Соболенко не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне.

Соболенко не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне | Источник: Getty Images

Ее соперницей была Мари Боузкова из Чехии. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

В полуфинале Соболенко сыграет с Мари Боузковой из Чехии.

WTA. Вашингтон.

Полуфинал.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мари Боузковой (Чехия) — 4:6, 6:3, 3:6.

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