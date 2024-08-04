Соболенко не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне.
Ее соперницей была Мари Боузкова из Чехии. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6.
В полуфинале Соболенко сыграет с Мари Боузковой из Чехии.
WTA. Вашингтон.
Полуфинал.
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мари Боузковой (Чехия) — 4:6, 6:3, 3:6.