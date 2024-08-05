Аслан Карацев вернулся в первую сотню мирового рейтинга ATP

На минувшей неделе Карацев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в первом круге турнира в Вашингтоне и потерял 20 рейтинговых очков. Однако это не помешало ему подняться на две позиции и занять сотую строчку.
В первой десятке произошло одно изменение — поляк Хуберт Хуркач вышел на шестое место, обойдя австралийца Алекса де Минаура. Лидирует в рейтинге итальянец Янник Синнер, вторым идет серб Новак Джокович, ставший на минувшей неделе олимпийский чемпионом, третьим — испанец Карлос Алькарас. Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев, занимающий пятую строчку.
Карен Хачанов потерял одну позицию и опустился на 22-ю строчку. Павел Котов поднялся с 64-го места на 63-е.
Рейтинг АТР, версия от 5 августа:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6845;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;
6 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;
7 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4080;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3975;
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3880;
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3600…
22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830…
63 (64). Павел Котов (Россия) — 814…
66 (66). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…
100 (102). Аслан Карацев — 585.