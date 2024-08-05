09:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аслан Карацев вернулся в первую сотню мирового рейтинга ATP

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россиянин Аслан Карацев вернулся в первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Источник: AP 2023

На минувшей неделе Карацев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в первом круге турнира в Вашингтоне и потерял 20 рейтинговых очков. Однако это не помешало ему подняться на две позиции и занять сотую строчку.

В первой десятке произошло одно изменение — поляк Хуберт Хуркач вышел на шестое место, обойдя австралийца Алекса де Минаура. Лидирует в рейтинге итальянец Янник Синнер, вторым идет серб Новак Джокович, ставший на минувшей неделе олимпийский чемпионом, третьим — испанец Карлос Алькарас. Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев, занимающий пятую строчку.

Карен Хачанов потерял одну позицию и опустился на 22-ю строчку. Павел Котов поднялся с 64-го места на 63-е.

Рейтинг АТР, версия от 5 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6845;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;

6 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;

7 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4080;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3975;

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3880;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3600…

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830…

63 (64). Павел Котов (Россия) — 814…

66 (66). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…

100 (102). Аслан Карацев — 585.

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