Российская теннисистка Павлюченкова поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение: американка Даниэль Коллинз поднялась на восьмое место, обойдя Марию Саккари из Греции. Лидирует по-прежнему полька Ига Швёнтек, второе место занимает американка Кори Гауфф, тройку лидеров замыкает Арина Соболенко из Белоруссии.

Среди россиянок лидером остается Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. В первую сотню вернулась Камилла Рахимова, которая пробилась в основную сетку турнира в Вашингтоне через квалификацию и дошла до второго раунда. Она прибавила 12 позиций и расположилась на 93-м месте.