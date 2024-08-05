Российская теннисистка Павлюченкова поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

На минувшей неделе Павлюченкова дошла до второго круга турнира в Вашингтоне.
В первой десятке рейтинга произошло одно изменение: американка Даниэль Коллинз поднялась на восьмое место, обойдя Марию Саккари из Греции. Лидирует по-прежнему полька Ига Швёнтек, второе место занимает американка Кори Гауфф, тройку лидеров замыкает Арина Соболенко из Белоруссии.
Среди россиянок лидером остается Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. В первую сотню вернулась Камилла Рахимова, которая пробилась в основную сетку турнира в Вашингтоне через квалификацию и дошла до второго раунда. Она прибавила 12 позиций и расположилась на 93-м месте.
Рейтинг WTA, версия от 5 августа:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11005 очков;
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7703;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7256;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376;
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5373;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4515;
7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025;
8 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702;
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3621;
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573…
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3283;
13 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2820…
17 (17). Анна Калинская (Россия) — 2550…
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 1968;
24 (24). Диана Шнайдер (Россия) — 1930…
28 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1813…
29 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776…
41 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428…
44 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1295…
68 (69). Анна Блинкова (Россия) — 910…
88 (88). Эрика Андреева (Россия) — 804…
93 (105). Камилла Рахимова — 776.