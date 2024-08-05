09:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская теннисистка Павлюченкова поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 33-й строчки на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), актуальная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Источник: Reuters

На минувшей неделе Павлюченкова дошла до второго круга турнира в Вашингтоне.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение: американка Даниэль Коллинз поднялась на восьмое место, обойдя Марию Саккари из Греции. Лидирует по-прежнему полька Ига Швёнтек, второе место занимает американка Кори Гауфф, тройку лидеров замыкает Арина Соболенко из Белоруссии.

Среди россиянок лидером остается Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. В первую сотню вернулась Камилла Рахимова, которая пробилась в основную сетку турнира в Вашингтоне через квалификацию и дошла до второго раунда. Она прибавила 12 позиций и расположилась на 93-м месте.

Рейтинг WTA, версия от 5 августа:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11005 очков;

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7703;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7256;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376;

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5373;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4515;

7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025;

8 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702;

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3621;

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3283;

13 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2820…

17 (17). Анна Калинская (Россия) — 2550…

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 1968;

24 (24). Диана Шнайдер (Россия) — 1930…

28 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1813…

29 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776…

41 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428…

44 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1295…

68 (69). Анна Блинкова (Россия) — 910…

88 (88). Эрика Андреева (Россия) — 804…

93 (105). Камилла Рахимова — 776.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
На Олимпиаде трансгендер избил девушку за 46 секунд. Женскому спорту конец?
Слив обнаженки из OnlyFans: скандал с русской спортсменкой в Париже
Олимпийскую деревню без конца хейтят. Что так бесит спортсменов?
'Пять минут — и заработал на квартиру': как покушение обогатило фигуристов
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь