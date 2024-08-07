Калинская пробилась во второй круг турнира в Торонто
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
В первом раунде посеянная под десятым номером Калинская обыграла американку Луизу Чирико со счетом 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.
Во втором круге турнира Калинская сыграет против украинки Леси Цуренко.