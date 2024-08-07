10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калинская пробилась во второй круг турнира в Торонто

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.

Источник: AP 2023

В первом раунде посеянная под десятым номером Калинская обыграла американку Луизу Чирико со счетом 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.

Во втором круге турнира Калинская сыграет против украинки Леси Цуренко.

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