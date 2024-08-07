22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира в Канаде

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.

Источник: AP 2023

В матче стартового раунда Шнайдер (14-й номер посева) обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.

Следующей соперницей 20-летней Шнайдер станет полька Магдалена Френх, ранее обыгравшая россиянку Анастасию Потапову.

На минувшей неделе россиянка стала серебряной медалисткой Олимпиады в Париже в паре с Миррой Андреевой.

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