Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира в Канаде

В матче стартового раунда Шнайдер (14-й номер посева) обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.

На минувшей неделе россиянка стала серебряной медалисткой Олимпиады в Париже в паре с Миррой Андреевой.