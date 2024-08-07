Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира в Канаде
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
В матче стартового раунда Шнайдер (14-й номер посева) обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.
Следующей соперницей 20-летней Шнайдер станет полька Магдалена Френх, ранее обыгравшая россиянку Анастасию Потапову.
На минувшей неделе россиянка стала серебряной медалисткой Олимпиады в Париже в паре с Миррой Андреевой.