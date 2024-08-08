00:24 (мск), источник: ТАСС

Рафаэль Надаль не сыграет на US Open

ТАСС, 8 августа. Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на Открытом чемпионате США 2024 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Источник: Reuters

«Я решил не участвовать в Открытом чемпионате США. Хотя с этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания, но не думаю, что в этот раз смогу выложиться на все 100%. Спасибо всем моим поклонникам в США. Буду скучать по вам всем, и увидимся в другой раз», написал Надаль.

Испанский спортсмен отметил, что выступит на Кубке Лэйвера, который пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.

На Олимпиаде в Париже Надаль выбыл из борьбы в одиночном разряде во втором круге, проиграв сербу Новаку Джоковичу.

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