Рафаэль Надаль не сыграет на US Open
ТАСС, 8 августа. Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на Открытом чемпионате США 2024 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
ТАСС, 8 августа. Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на Открытом чемпионате США 2024 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Я решил не участвовать в Открытом чемпионате США. Хотя с этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания, но не думаю, что в этот раз смогу выложиться на все 100%. Спасибо всем моим поклонникам в США. Буду скучать по вам всем, и увидимся в другой раз», — написал Надаль.
Испанский спортсмен отметил, что выступит на Кубке Лэйвера, который пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.
На Олимпиаде в Париже Надаль выбыл из борьбы в одиночном разряде во втором круге, проиграв сербу Новаку Джоковичу.