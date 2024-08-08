Рафаэль Надаль не сыграет на US Open

«Я решил не участвовать в Открытом чемпионате США. Хотя с этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания, но не думаю, что в этот раз смогу выложиться на все 100%. Спасибо всем моим поклонникам в США. Буду скучать по вам всем, и увидимся в другой раз», — написал Надаль.