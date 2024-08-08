Даниил Медведев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Монреале
Россиянин проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине.
Россиянин проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине.
ОТТАВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Монреале (Канада).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу Давидович-Фокины, выступающего на турнире без номера посева. Медведев был посеян под третьим номером.
Медведеву 28 лет, он занимает 5-е место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. На прошедшем теннисном турнире на Олимпиаде Медведев уступил в третьем круге и не смог выйти в четвертьфинал.
Давидович-Фокине 25 лет, он располагается на 42-й позиции мирового рейтинга. На его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема испанец показал лучший результат в 2021 году, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.
Турнир в Монреале относится к категории «Мастерс» и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд — $6,7 млн. Медведев становился победителем турнира в 2021 году, ранее из россиян на нем побеждали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991).