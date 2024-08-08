Даниил Медведев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Монреале

Медведеву 28 лет, он занимает 5-е место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. На прошедшем теннисном турнире на Олимпиаде Медведев уступил в третьем круге и не смог выйти в четвертьфинал.