Соболенко проиграла Анисимовой в четвертьфинале турнира в Торонто

На стадии ¼ финала Соболенко, третья ракетка мира, встречалась с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 132-ю строчку в рейтинге WTA. Матч между соперницами продолжался 1 час 27 минут и завершился победой Анисимовой в двух сетах — 6:4, 6:2.