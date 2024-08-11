Соболенко проиграла Анисимовой в четвертьфинале турнира в Торонто
Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Торонто.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Торонто.
На стадии ¼ финала Соболенко, третья ракетка мира, встречалась с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 132-ю строчку в рейтинге WTA. Матч между соперницами продолжался 1 час 27 минут и завершился победой Анисимовой в двух сетах — 6:4, 6:2.
В полуфинале Аманда сыграет против соотечественницы Эммы Наварро, 15-й ракетки мира.