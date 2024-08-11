01:07 (мск), источник: Sport24

Соболенко проиграла Анисимовой в четвертьфинале турнира в Торонто

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Торонто.

Соболенко проиграла Анисимовой в четвертьфинале турнира в Торонто | Источник: Getty Images

На стадии ¼ финала Соболенко, третья ракетка мира, встречалась с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 132-ю строчку в рейтинге WTA. Матч между соперницами продолжался 1 час 27 минут и завершился победой Анисимовой в двух сетах — 6:4, 6:2.

В полуфинале Аманда сыграет против соотечественницы Эммы Наварро, 15-й ракетки мира.

Читайте также от «Sport24»
Эллина Бандеева показала сексуальную фигуру в откровенном купальнике, сняв горячее видео: «Какая женщина!»
Девушка Тимати показала сексуальную грудь в откровенном боди: горячее видео
Россиянка превзошла американку, возглавив рейтинг самых просматриваемых стримерш на Twitch
Юлианна Караулова выставила напоказ аппетитные ягодицы, выложив видео в одних трусиках с отдыха на Мальдивах
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь