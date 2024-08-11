Рублев победил первую ракетку мира Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале

ОТТАВА, 11 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу Рублева, получившего на турнире пятый номер посева. Синнер, являющийся действующим победителем соревнования, был первым сеяным. В полуфинале россиянин сыграет против победителя матча, в котором сыграют итальянец Маттео Арнальди и японец Кэй Нисикори.

Рублеву 26 лет, он является 8-й ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде, 2 из которых он одержал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Синнеру 22 года, он возглавляет рейтинг ATP. Итальянец выиграл 14 турниров под эгидой организации. В 2024 году теннисист одержал победу на Открытом чемпионате Австралии. В 2023 году он стал обладателем Кубка Дэвиса.