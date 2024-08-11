Рублев и Шнайдер выдают суперперформансы в Канаде. Ждем два титула от наших? | Источник: Спорт-Экспресс

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, 1) — 6:3, 1:6, 6:2

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 14) — Людмила Самсонова (Россия, 6) — 4:6, 6:1, 6:4.

Андрей Рублев проиграл всего сет в трех стартовых матчах «мастерса» в Монреале. Вслед за уверенными победами над Томасом Мартином Этчеверри и Брэндоном Нашакимой 26-летний россиянин в трех партиях разделался с первой ракеткой мира Янником Синнером. Рублев — единственный теннисист, который в этом сезоне обыграл Синнера и Карлоса Алькараса. За выход в финал Андрей поборется с Маттео Арнальди, который остановил его в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024. Не отстает от Рубло и Диана Шнайдер, которая на супертурнире в Торонто уверенно прошла первую «сеяную» Кори Гауфф.

Расслабился и получал удовольствие

Рублев проводит противоречивый сезон. С одной стороны, титулы в Мадриде (ATP 1000) и Гонконге (ATP 250). С другой — много вылетов в первых кругах от уступающих в классе соперников. К возобновлению хардового сезона Андрей подошел на 11-м месте в чемпионской гонке ATP, но у поклонников его таланта были надежды, что в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати он сможет исправить положение.

В столице США Андрей дошел до четвертьфинала, где обидно уступил Фрэнсису Тиафо. Во второй партии Рублев вел у американца 4:1, но проиграл сет и матч на тай-брейке. Зато произвел настоящий фурор в Канаде, где второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира (в 2022-м была победа над Новаком Джоковичем в Белграде).

Андрей выиграл первый сет у Синнера, но без шансов уступил во втором. «После второй партии я нормально себя чувствовал. Думал: “В первой я был хорош, доминировал над ним”. Потом у него появилась небольшая возможность, он ей воспользовался и повел в матче. Я вышел в туалет, просто чтобы успокоиться и не думать слишком быстро. Если вспомнить, что он № 1, то зачем мне переживать? Ну да, он выиграл сет 6:1, но так и должно быть, он должен меня побеждать. Это нормально. Поэтому я расслабился и получал удовольствие от тенниса».

Прием сработал на сто процентов. В третьей партии Рублев вновь доминировал над итальянцем, который закончил матч двойной ошибкой (потеряв 800 очков). «Это был действительно отличный матч. Я играл очень хорошо и рад, что смог победить. Сложно подобрать слова, потому что я все еще не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий теннисист. Он играет невероятно последние два года. Просто надеялся, что смогу бороться с ним и показать отличный теннис. У нас было много отличных розыгрышей. Много длинных розыгрышей. Возможность выиграть такой матч всегда особенная. Мне нужна была эта победа. Особенно после нескольких плохих моментов в этом году. Думаю, это лучшее событие сезона после титула в Мадриде».

В конце апреля — начале мая в Испании Рубло в четвертьфинале также в трех партиях одолел другого юного гения — Карлоса Алькараса. Затем были победы над Тейлором Фрицем и Феликсом Оже-Альяссимом. Сейчас в полуфинале Андрею придется встретиться с Маттео Арнальди, который проводит лучший сезон в карьере. В своем матче ¼ финала итальянец прошел возвращающегося в тур Кея Нисикори. А до этого был сильнее Маккензи Макдональда, Карена Хачанова и Алехандро Давидовича-Фокина, который во втором круге остановил продвижение Даниила Медведева.

«Я видел, как он играл с Синнером, Андрей был очень хорош, — отметил Арнальди. — Так что матч будет сильно отличаться от “Ролан Гаррос”, где, наверное, я провел один из лучших матчей (Арнальди победил Рублева в трех сетах). Он попытается отыграться, но и я постараюсь восстановиться и показать свой лучший теннис на харде».

Арнальди не так хорош на быстром покрытии, как на грунте, так что шансы у Рублева есть. В потенциальном финале его могут ждать Александр Зверев или Хуберт Хуркач.

Трудно поверить

В параллельно проходящем супертурнире в Торонто к своему крупнейшему финалу уверенно двигается Диана Шнайдер. После серебра на Олимпиаде в Париже она решила не брать паузу и сразу же начать хардовый сезон в Северной Америке. В первом и втором круге Диана столкнулась с серьезными трудностями, переиграв Хэрриет Дарт и Магдалену Френх на решающих тай-брейках, а вот затем как-то буднично впервые в карьере одолела игрока топ-10.

Причем речь о второй ракетке мира Кори Гауфф. Да, чемпионка US Open-2023 провела откровенно слабый матч (42 невынужденные ошибки за две партии), но разве это проблемы Шнайдер? «Знала, что Коко физически готова ко всем в туре, она очень хорошо бегает, закрывает все мячи и углы на корте. Поэтому, когда были длинные розыгрыши и я их выигрывала, то думала: “Вау, я переиграла Коко в затяжном размене. Сегодня я в порядке. Я старалась играть спокойнее, но внутри меня все говорило: “Да! Я сделала это!”.

За выход в полуфинал Диана сыграла со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой. Вторая ракетка России выиграла первый сет, но затем Шнайдер не оставила ей шансов во второй и третьей партиях. За счет этого результата она дебютирует в топ-20, а в случае успеха в Торонто и вовсе может стать 14-й ракеткой мира. Еще в апреле Диана стояла в топ-60, но начиная с июня выиграла 19 матчей из 23.

«Это что-то невероятное. Я не могла поверить каждый раз, когда происходил какой-то новый этап. Когда я зашла в топ-100, это было что-то из разряда: “О боже”. Меня окружали топ-игроки, это было что-то непривычное после юниорского уровня. Потом топ-70, топ-50 в этом году — все случилось очень быстро. А теперь уже топ-20».

За выход в первый финал турнира категории WTA 1000 20-летняя уроженка Жигулевска поспорит с Джессикой Пегулой, которая защищает титул в Канаде.