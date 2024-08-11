22:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев: Многие годы я страдал от депрессии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев рассказал о ментальных трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в последнее время.

Рублев: «Многие годы я страдал от депрессии» | Источник: USA Today Sports

«Я был морально не в порядке. Все было не так. К тому времени трудности уже долго продолжались, я начал выгорать, долгие годы я страдал от депрессии. И 2024 год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Он отметил, что на данный момент хорошо себя чувствует, в связи с чем стал лучше играть.

Ранее Рублев поделился эмоциями после победы над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира ATP в Монреале.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).

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