Рублев: Многие годы я страдал от депрессии

«Я был морально не в порядке. Все было не так. К тому времени трудности уже долго продолжались, я начал выгорать, долгие годы я страдал от депрессии. И 2024 год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться», — сказал Рублев на пресс-конференции.