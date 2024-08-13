Назван величайший теннисист Казахстана

«Конечно, все, что Бублик делает на корте, помогает теннису. Он один из тех, кого обязательно нужно смотреть по телевизору. Не зря он всегда играет на главных центральных кортах. Tennis TV постоянно показывает его. Знаете, это то, что хочет видеть молодое поколение. Думаю, что удар, который он нанес в Монреале, один из величайших ударов, которые никогда не засчитывались. Именно такие вещи хочется видеть в теннисе, так что мне понравилась игра в Вашингтоне, мне нравится играть с ним пару. Против него нелегко играть, но однозначно скажу, что Бублик великий игрок и великий для нашего спорта», — заявил Шелтон.