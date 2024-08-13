«Это Марат Сафин помог мне». Рублёв рассказал о причинах прогресса в последних матчах

«Я пытался многое понять для себя. С психологом, с разными курсами, но тот, кто мне очень помог и заставил меня понять всё это о себе, — это Марат Сафин. Это смешно, но это правда. Это Марат помог мне. После Уимблдона у нас был очень хороший разговор. Да, он мне очень помог, так что большое ему спасибо», — сказал россиянин на пресс-конференции в Монреале.