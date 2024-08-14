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Красотка — боксерша из Казахстана сделала жесткое заявление о Елене Рыбакиной

Казахстанская профессиональная боксерша Балауса Муздиман высказала мнение об участии теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на Олимпиаде в Париже, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В своих соцсетях 26-летняя Муздиман выступила с критикой действий именитых теннисисток. В июле спортсменки отказались от участия в Олимпиаде, а в середине августа стало известно, что они выступят на турнире в Цинциннати (США).

«Делают все, что захотят, из-за того, что они легионеры. Если бы родились в Казахстане, вне зависимости от национальности, их всегда бы тянуло к родине», — пишет Балауса.

Отметим, что Муздиман на профессиональном ринге провела четыре поединка и в трех из них одержала досрочные победы. Она является чемпионкой мира по версии WBA Asia.