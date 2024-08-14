Красотка — боксерша из Казахстана сделала жесткое заявление о Елене Рыбакиной

В своих соцсетях 26-летняя Муздиман выступила с критикой действий именитых теннисисток. В июле спортсменки отказались от участия в Олимпиаде, а в середине августа стало известно, что они выступят на турнире в Цинциннати (США).
«Делают все, что захотят, из-за того, что они легионеры. Если бы родились в Казахстане, вне зависимости от национальности, их всегда бы тянуло к родине», — пишет Балауса.
Отметим, что Муздиман на профессиональном ринге провела четыре поединка и в трех из них одержала досрочные победы. Она является чемпионкой мира по версии WBA Asia.