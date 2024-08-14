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Определилась первая соперница Рыбакиной после пропуска Олимпиады

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) узнала первую соперницу на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

Во втором круге соревнований казахстанка сыграет с соперницей из Канады Лейлой Фернандес (№ 26), которая в первом круге одолела китаянку Юань Юэ (3:6, 6:4, 6:3).

Матч Рыбакиной и Фернандес запланирован на 15 августа.

Напомним, это будет первое выступление казахстанки после того, как она не смогла принять участия на Олимпиаде в Париже. Рыбакина отказалась от выступления из-за бронхита.

Другая казахстанка Юлия Путинцева, также снялась с Олимпиады из-за травмы колена. На турнире в Цинциннати Путинцева прошла британку Хэрриет Дарт — 4:6, 6:0, 6:1 и теперь, сыграет со второй ракеткой мира американской Кори Гауфф.