Мирра за час разгромила американку в США! Это 10-я победа россиянки над игроком из топ-20

В новой очной битве Самсонова сразу же взяла инициативу в свои руки. Отечественная спортсменка с ходу забрала чужую подачу, а затем и взяла гейм на своей — 2:0. При счёте 4:2 в свою пользу Людмила с третьей попытки оформила ещё один брейк и вышла подавать на сет — 5:2. Правда, сделать ей этого не удалось. 17-я ракетка мира провалила гейм на своей подаче, отдав его под ноль — 5:3. И всё же со второй попытки Самсонова подала на первую партию — 6:4 за 40 минут. Примечательно, что в этом гейме россиянка отыграла двойной брейк-пойнт.