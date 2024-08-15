Медведев проиграл и обматерил тренера. Зря съездил на Олимпиаду?

Понятно, что те, кому олимпийская награда важна, на эту лотерею соглашаются. Более того, Новак Джокович, есть подозрение, заранее согласен был в этом году в ней проиграть. После того, как серб завоевал в Париже недостающее в его богатейшей коллекции олимпийское золото, ему уже вряд ли важно, как он сыграет на US Open, где он и так четырежды становился чемпионом. Те же Мирра Андреева и Диана Шнайдер тоже не должны огорчиться, если сыграют на американских кортах в этом году не так удачно. Еще вся теннисная жизнь впереди, а олимпийское серебро уже у юных россиянок есть.