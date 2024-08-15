Медведев проиграл и обматерил тренера. Зря съездил на Олимпиаду?

Лучший теннисист России Даниил Медведев потерпел второе поражение подряд на североамериканских кортах и без единой победы подходит к заключительному турниру Большого шлема — Открытому чемпионату США в Нью-Йорке. Пока наша первая ракетка материт тренера прямо на корте, разбираемся, что стало причиной такого резкого спада в его игре.
Даниил Медведев иногда ведет себя экстравагантно. Совпадение это или нет, но в Северной Америке это происходит чаще всего. То он поругается с громко кричащим с трибун мужиком, то вступит в конфликт со всей аудиторией, то демонстративно с ней помирится — подобные картинки неоднократно наблюдались во время матчей только на одном Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Там же россиянин, выиграв в 2021 году пока что единственный свой чемпионский титул на турнире Большого шлема, отметил его, изобразив «мертвую рыбку» из футбольного симулятора FIFA.
Но пока в нынешнем сезоне, да не обидится лучший российский теннисист на эти слова, он сам напоминает на заокеанских кортах «мертвую рыбку». Судите сами: на «Мастерсе» в Монреале, где Медведев открывал свой летний хардовый отрезок, он в первом же полном перепадов матче уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Игроку, конечно, не бесталанному, но нынче обитающему за пределами топ-50. И которому вдобавок в четырех ранее сыгранных поединках россиянин ни разу не уступал.
Ну, а накануне на втором запланированном перед US Open «Мастерсе» в американском Цинциннати Даниил и вовсе уступил теннисисту, не выходившему на соревновательный корт до этого три месяца. Речь об Иржи Легечке из Чехии, пропустившем этот период из-за травмы. Любопытно, что два предыдущих матча этих соперников не были доиграны — год назад на Уимблдоне снялся чех, а в нынешнем сезоне в Мадриде уже россиянин. Впрочем, именно после последней встречи Легечка протянул всего день и сам зачехлил ракетку до середины августа.
Сейчас же Медведев уступил в двух полноценных партиях, между которыми выпустил пар, обрушив сочную нецензурную цитату на русском языке в адрес своего французского тренера, смысл которой заключался в том, что план на игру с Легечкой не работает. Хорошо, что на русском, иначе наставнику Даниила захотелось бы написать заявление об уходе. В матче вербальные гром и молнии никак Медведеву не помогли — соперник не обратил никакого внимания и дожал россиянина. Арбитр же, распознав до боли знакомые слова, впаяла пятой ракетке мира предупреждение, которое может постфактум повлечь и денежный штраф.
Что происходит с Даниилом, который пока не может одержать ни одной победы на своем любимом покрытии? Ведь месяц назад россиянин дошел до полуфинала Уимблдона, где уступил только будущему чемпиону — испанцу Карлосу Алькарасу. А в предыдущих сезонах североамериканская серия турниров становилась кладезем рейтинговых баллов для Медведева — он играл здесь традиционно очень сильно.
Ответ, похоже, прост. Сам Медведев в интервью официальному порталу АТР-тура проговаривать его не стал, но намек более чем очевиден. «Для меня очень важны тренировочные блоки. Обычно мы проводили такой блок после Уимблдона — брали несколько дней отдыха, а потом дней десять тренировались. В этом же году у меня этого тренировочного блока не было, и я за это сейчас расплачиваюсь», — признался российский теннисист в Цинциннати еще до первого своего матча на турнире. Словно чувствовал, чем он закончился.
Причина же отсутствия этого летнего тренировочного блока — Олимпийские игры в Париже. После травяных кортов Уимблдона Медведев отправился не за океан адаптироваться к харду, а вернулся как бы в предыдущую часть сезона — на грунт стадиона «Ролан Гаррос». Там он провел бесславные несколько дней: обыграл двух соперников, с которыми бы справился и держа ракетку левой рукой, а потом отхватил в третьем раунде от канадца Феликса Оже-Альяссима, у которого выиграл ранее семь матчей из семи. Не добился успеха Даниил и в паре с Романом Сафиуллиным, и в миксте с Миррой Андреевой — проиграл в первых же матчах.
Здесь можно возразить: в аналогичной ситуации оказались все ведущие теннисисты мира. Ответ — именно что нет. Например, Олимпийские игры пропустил второй на данный момент номер российского рейтинга Андрей Рублев. Результат налицо: россиянин дошел в том же Монреале до финала, обыграв по пути первую ракетку мира Янника Синнера из Италии — к слову, также не выступавшего на Олимпиаде, то есть к харду уже адаптировавшегося.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, говоря о пропуске Рублевым Игр, отмечал, что в нынешнем сезоне для него, уже имеющего олимпийские награды, приоритетом является борьба за рейтинговые очки. Подтвердил это уже за океаном и сам россиянин. «Идея пропустить Олимпийские игры заключалась в том, чтобы подойти более подготовленным к турниру в Канаде, и, если я вышел в финал, это значит, что мы приняли правильное решение», — так Рублев прокомментировал свой результат в Монреале.
Что ж, уже не первый год и даже не первый десяток лет возникают разговоры о том, что Олимпиада не вписывается в календарь профессиональных теннисистов. Что три года назад в Токио, что в 2016-м в Рио претендующим на топ-титулы игрокам было не с руки лететь на другой конец света, а потом с опозданием включаться в ту часть сезона, что проходит на североамериканском харде. Теннисистам, по сути, приходилось внутренне согласиться с тем, что выступление на US Open в олимпийский сезон превратится в лотерею — успеешь набрать форму через матчи или нет.
Понятно, что те, кому олимпийская награда важна, на эту лотерею соглашаются. Более того, Новак Джокович, есть подозрение, заранее согласен был в этом году в ней проиграть. После того, как серб завоевал в Париже недостающее в его богатейшей коллекции олимпийское золото, ему уже вряд ли важно, как он сыграет на US Open, где он и так четырежды становился чемпионом. Те же Мирра Андреева и Диана Шнайдер тоже не должны огорчиться, если сыграют на американских кортах в этом году не так удачно. Еще вся теннисная жизнь впереди, а олимпийское серебро уже у юных россиянок есть.
Медведев же ни в Париже ничего не достиг, ни в американскую серию турниров влиться не смог. Больше турниров перед выходом на корты Нью-Йорка у него не запланировано, и остается только рассчитывать на спарринги. Что, впрочем, совершенно не исключает возвращения боевой формы к началу Открытого чемпионата США. Все-таки Даниилу уже 28 лет, и опыт по выходу из различного рода ям у него имеется приличный. Даже в нынешнем году, например, россиянин подходил к Уимблдону после неудачного в глобальном плане грунтового сезона и лишь с одним победным матчем на траве. Итог — выход в полуфинал и победа по ходу турнира над Синнером.
Хорошо то, что через четыре года с подобными проблемами теннисисты наконец-то не столкнутся. Игры в Лос-Анджелесе пройдут во второй половине июля 2028-го и станут логичным этапом подготовки сильнейших к Открытому чемпионату США. А значит, не будет ни отказов ведущих игроков от участия в Олимпиаде, ни жалоб на пропуски важных тренировочных сегментов. Ну, а какой лотерейный билет все-таки окажется у Медведева на US Open нынешнего сезона, станет известно уже менее чем через две недели.
Андрей Симоненко