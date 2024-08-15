«Сразу стараешься защищаться». Арина Соболенко рассказала о проблемах адаптации в WTA-туре

Конечно, некоторые девушки ведут себя подобным образом. Но есть и такие же, как ты, с которыми можно дружить. Всё приходит с опытом. Сейчас в этом плане чувствую себя комфортнее. Потому что если я готова к игре, то дружба с соперницами не может меня отвлечь. Это никак не навредит теннису. Как только я это поняла, всё стало проще, а я — веселее и дружелюбнее", — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.