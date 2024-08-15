Арина Соболенко: Моя личная жизнь — сложная тема. Хорошо, что у меня есть теннис

«Моя личная жизнь — сложная тема. Думаю, очень хорошо, что у меня есть теннис, потому что он отвлекает меня от всех жизненных трудностей. Ещё очень важно иметь в окружении людей, которым можно доверять и с которыми можно говорить обо всём открыто. Это помогает просто оставаться позитивной и концентрироваться на мечтах, жизненных целях», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.