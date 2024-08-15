Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня третья ракетка планеты в матче 1/16 финала встречалась с итальянкой Элизабеттой Кочаретто, которая находится на 66-й позиции в мировом рейтинге, и победила в двух партиях — 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет украинка Элина Свитолина (30-й номер рейтинга WTA).



В прошлом году этот турнир выиграла американка Кори Гауфф (2), которая в 1/16 финала встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (33).