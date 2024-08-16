Рублёв за час разгромил китайца в Цинциннати. Дальше также прошли Шнайдер и Самсонова

Счёт личных встреч — 4−2 в пользу Зверева (3−2 на харде). Он выиграл в Санкт-Петербурге-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018, на Олимпиаде в Токио 2021 года (в финале), а также этой весной на «Мастерсе» в Майами. Хачанов же был сильнее на «Мастерсах» в Париже-2018 и в Монреале-2019. Все поединки, кроме матча на «РГ», завершились в двух сетах, а на парижском грунте был пятисетовик.