Андреева и Шнайдер штампуют победы в Цинциннати. Они на подъеме после Олимпиады

«Чувствую себя хорошо. Довольна игрой, буду надеяться, что продолжу еще лучше, — рассказывала Шнайдер на YouTube-канале “БОЛЬШЕ!” после стартовой победы над китаянкой Чжан Шуай. — Тяжело и морально, и физически было менять покрытие. В Цинциннати немного жарковато, но потихоньку привыкаем к условиям, адаптируемся. Мама со мной была в Париже, она забрала олимпийскую награду домой. По очереди одевают друг на друга. По медали не скучаю. Это один из шажочков в карьере, которого удалось достичь рано. Но я считаю, что можно работать и достичь лучшего. Не знали с Миррой до последнего момента, что будем играть вместе на Олимпиаде. Я, на самом деле, очень надеялась на это, потому что понимала, что у нас есть большие шансы. Мы с Миррой договорились в Китае сыграть два “мастерса” в паре. Так что увидите нас в Пекине».