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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В поединке третьего раунда третья ракетка планеты победила украинскую теннисистку Элину Свитолину (30-й номер мирового рейтинга) — 7:5, 6:2. В четвертьфинале соперницей белоруски будет россиянка Людмила Самсонова (17).

В матче 1/16 финала Арина Соболенко перереиграла в двух сетах итальянку Элизабетту Кочаретто (66) — 6:3, 6:4.

В прошлом году этот турнир выиграла американка Кори Гауфф (2), которая на этот раз уступила во втором раунде представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (33).