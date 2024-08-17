Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати

В поединке третьего раунда третья ракетка планеты победила украинскую теннисистку Элину Свитолину (30-й номер мирового рейтинга) — 7:5, 6:2. В четвертьфинале соперницей белоруски будет россиянка Людмила Самсонова (17).



В матче 1/16 финала Арина Соболенко перереиграла в двух сетах итальянку Элизабетту Кочаретто (66) — 6:3, 6:4.



В прошлом году этот турнир выиграла американка Кори Гауфф (2), которая на этот раз уступила во втором раунде представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (33).