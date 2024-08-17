Павлюченкова обыграла олимпийскую чемпионку и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Павлюченковой 33 года, она занимает 28-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.