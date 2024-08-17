Павлюченкова обыграла олимпийскую чемпионку и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Павлюченковой, которая выступает на турнире без номера посева. Чжэн Циньвэнь была седьмой сеяной. В четвертьфинале россиянка сыграет против испанки Паулы Бадосы (без номера посева).
В четвертьфинал женского турнира пробились три россиянки — Мирра Андреева встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, Людмила Самсонова — с третьим номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. В мужских соревнованиях из представителей России до ¼ финала дошел Андрей Рублев, которому предстоит провести матч против возглавляющего рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) итальянца Янника Синнера. 11 августа Рублев победил Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале (6:3, 1:6, 6:2). Четвертьфинальные встречи пройдут 17 и 18 августа.
Павлюченковой 33 года, она занимает 28-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Чжэн Циньвэнь 21 год, она располагается на 7-й позиции в мировом рейтинге и является обладательницей трех титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В этом же году она выиграла олимпийский турнир в Париже в одиночном разряде.
Турнир в Цинциннати относится к категории WTA 1 000. Победительницей предыдущего розыгрыша стала американка Коко Гауфф. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).