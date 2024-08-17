Мирра отомстила обидчице в Цинциннати. Теперь ее ждет первая ракетка мира

«Я просто очень рада, что у меня наконец-то появился шанс сыграть против Иги, — поделилась своими соображениями о предстоящем матче Мирра. — Конечно, она невероятный игрок, в этом году снова выиграла “мейджор” и стала бронзовым призером Олимпиады. Все это свидетельствует, что она отличная теннисистка и очень уверена в себе. Но и у меня также есть немного уверенности, что я играю в хороший теннис. Так что я надеюсь, что предстоящий матч будет интересным. Я выйду на корт и сделаю все возможное: если на этот раз чаша весов не склонится в мою пользу, значит, так тому и быть. Но я сделаю все возможное, чтобы все сложилось так, как я хочу. Мы будем играть на центральном корте, он мне очень понравился, поэтому надеюсь, что он мне поможет».