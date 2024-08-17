Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева заявила, что готова к игре против первой ракетки мира

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила о готовности к игре против первой ракетки мира польки Иги Швентек.

Источник: AP 2023

Андреева сыграет со Швентек в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати.

«Чувствую, что я готова. Конечно, она первый номер рейтинга, но она тоже человек. Не думаю, что есть что-то особенное — она играет великолепно, чувствует себя уверенно на корте, но и я тоже очень уверена. Я просто выйду на корт и сделаю все, на что способна, но если игра не пойдет в мою пользу, значит у меня получится в следующий раз. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы она в этот раз пошла в мою пользу», — приводит слова Андреевой YouTube-канал Tennis Channel.

Андреевой 17 лет, она является 24-й ракеткой мира и серебряным призером Олимпийских игр в парном разряде.