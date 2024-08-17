Мирра Андреева заявила, что готова к игре против первой ракетки мира

«Чувствую, что я готова. Конечно, она первый номер рейтинга, но она тоже человек. Не думаю, что есть что-то особенное — она играет великолепно, чувствует себя уверенно на корте, но и я тоже очень уверена. Я просто выйду на корт и сделаю все, на что способна, но если игра не пойдет в мою пользу, значит у меня получится в следующий раз. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы она в этот раз пошла в мою пользу», — приводит слова Андреевой YouTube-канал Tennis Channel.