«Заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас». Кафельников раскритиковал Свёнтек

«Кто-то заставляет тебя играть??? Всё, что ты делаешь, это жалуешься!!! Я скажу тебе, чего ты заслуживаешь! Ты заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас!!! Как тебе это?» — написал Кафельников на своей странице в Х.