Арина Соболенко рассказала, о чём она думала во время игры с Игой Свёнтек

«Я твердила себе: “Она — № 1 в мире. Она будет продолжать бороться и стараться изо всех сил. Ты должна оставаться агрессивной. Ты должна оказывать на нее давление. Ты должна играть в свой теннис и просто идти вперед”. Таков был мой менталитет в трудные моменты», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.