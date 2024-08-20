Кафельников — о Синнере: Если перешёл определённую черту, должен понести за это наказание

«Снятием очков по сути признали, что Синнер принимал что-то запрещённое. Допинг — это зло. Я не приветствую это ни в какой степени: ни в маленьких, ни в больших дозах. Если ты сделал что-то запрещённое и перешёл определённую черту, должен за это понести наказание, случайно это было или нет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.