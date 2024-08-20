«За что тогда забрали призовые и очки?» Теннисный мир шокирован допинг-скандалом Синнера

«Новость о вчерашнем победителе Цинциннати Яннике Синнере, конечно, шок. Итальянец, оказывается, дважды сдал положительный тест на анаболический препарат клостебол — это было ещё в начале весны. Однако ITIA решило, что Янник не виноват — оплошность якобы допустил его физиотерапевт, который делал массаж без перчаток, а сам физио пользовался мазью с этим препаратом для лечения пореза на пальце… Синнера лишили призовых ($ 325 тыс.) и 400 очков за Индиан-Уэллс. Вижу в соцсетях очень много недовольства, вспоминают случаи Маши Шараповой и Симоны Халеп. Как обычно. Все равны, но кто-то равнее. Что думаете? Справедливо такое наказание для первой ракетки?» — порассуждала в своём телеграм-канале российская теннисистка Светлана Кузнецова.