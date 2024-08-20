Тарпищев высказался о причинах неудачных результатов Даниила Медведева

«Что с ним происходит? Да ничего, у него график сломан. На Олимпиаде он попал под Оже-Альяссима, который хорошо играет на земле. Там очень медленная земля, а ещё дождь пошёл. Если бы она была пожёстче, то в полуфинале он должен был бы играть. Это ещё и вопрос психологии, надо пережить. Он очень хотел сыграть на Олимпиаде, готовился, его никто не заставлял, но, к сожалению, грунт его подвёл. Матч прервали при счете 4:3 и 0:30 на его подаче. После дождя корт стал ещё медленней, поэтому он сразу “получил”», — приводит слова Тарпищева ТАСС.