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Тарпищев высказался о причинах неудачных результатов Даниила Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о спаде в результатах чемпиона US Open — 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

Источник: Чемпионат.com

Медведев непривычно слабо провёл хардовые «Мастерсы» перед US Open: проиграл на старте Монреаля испанцу Алехандро Давидович-Фокине и в первом круге Цинциннати чеху Иржи Легечке.

«Что с ним происходит? Да ничего, у него график сломан. На Олимпиаде он попал под Оже-Альяссима, который хорошо играет на земле. Там очень медленная земля, а ещё дождь пошёл. Если бы она была пожёстче, то в полуфинале он должен был бы играть. Это ещё и вопрос психологии, надо пережить. Он очень хотел сыграть на Олимпиаде, готовился, его никто не заставлял, но, к сожалению, грунт его подвёл. Матч прервали при счете 4:3 и 0:30 на его подаче. После дождя корт стал ещё медленней, поэтому он сразу “получил”», — приводит слова Тарпищева ТАСС.