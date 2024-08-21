Сафиуллин переиграл француза Корентена Муте в Уинстон-Сейлеме

В матче второго раунда Сафиуллин (17-й номер посева) переиграл француза Корентена Муте со счетом 6:1, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут.
В третьем круге 27-летний Сафиуллин сыграет против американца Кристофера Юбэнкса.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин пробился в третий круг теннисного турнира в американском Уинстон-Сейлеме, призовой фонд которого составляет почти 780 тысяч долларов.
В матче второго раунда Сафиуллин (17-й номер посева) переиграл француза Корентена Муте со счетом 6:1, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут.
В третьем круге 27-летний Сафиуллин сыграет против американца Кристофера Юбэнкса.