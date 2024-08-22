Карацев и Рахимова разгромно победили и вышли в финалы квалификации US Open

В первом сете Карацев учинил сопернику настоящий разгром, повесив ему «баранку». На подаче россиянин проиграл только одно очко за три гейма. На приёме Аслан также действовал убедительно, тем более что и соперник помогал. В первой партии Полманс допустил пять двойных ошибок, три из которых — во втором гейме. У австралийца был лишь один геймбол, но и тот он не реализовал. Сет, выигранный Карацевым 6:0, занял всего-навсего 22 минуты.