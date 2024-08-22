Касаткина начнет свой путь на US Open матчем с румынкой Кристиан

Жеребьевка основной сетки US Open прошла в четверг, матчи состоятся с 26 августа по 8 сентября. Касаткина получила 12-й номер посева, ее соперница занимает 68-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Россиянка Мирра Андреева (21-й номер посева) в первом круге сыграет против представительницы Колумбии Камилы Осорио (88-я ракетка мира). Диана Шнайдер (18) проведет матч против аргентинской теннисистки Нади Подороски (67).
Другие пары первого круга:
Ига Швёнтек (Польша, 1) — победитель квалификации;
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — победитель квалификации;
Кори Гауфф (США, 3) — Варвара Грачева (Франция);
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — победитель квалификации;
Жасмин Паолини (Италия, 5) — Бьянка Андрееску (Канада),
Джессика Пегула (США, 6) — Шелби Роджерс (США);
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Аманда Анисимова (США);
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — победитель квалификации;
Анна Калинская (Россия, 15) — Лорен Дэвис (США);
Людмила Самсонова (Россия, 16) — Ван Цян (Китай);
Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 17);
Виктория Азаренко (Белоруссия, 20) — победитель квалификации;
Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тайла Престон (Австралия);
Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария);
Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай);
Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада, 23);
Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США, 13).