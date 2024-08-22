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Касаткина начнет свой путь на US Open матчем с румынкой Кристиан

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с румынкой Жаклин Кристиан в первом круге Открытого чемпионата США по теннису, сообщается в официальном аккаунте последнего в сезоне турнира Большого шлема в социальной сети X (бывший Twitter).

Источник: Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA

Жеребьевка основной сетки US Open прошла в четверг, матчи состоятся с 26 августа по 8 сентября. Касаткина получила 12-й номер посева, ее соперница занимает 68-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка Мирра Андреева (21-й номер посева) в первом круге сыграет против представительницы Колумбии Камилы Осорио (88-я ракетка мира). Диана Шнайдер (18) проведет матч против аргентинской теннисистки Нади Подороски (67).

Другие пары первого круга:

Ига Швёнтек (Польша, 1) — победитель квалификации;

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — победитель квалификации;

Кори Гауфф (США, 3) — Варвара Грачева (Франция);

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — победитель квалификации;

Жасмин Паолини (Италия, 5) — Бьянка Андрееску (Канада),

Джессика Пегула (США, 6) — Шелби Роджерс (США);

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Аманда Анисимова (США);

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — победитель квалификации;

Анна Калинская (Россия, 15) — Лорен Дэвис (США);

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Ван Цян (Китай);

Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 17);

Виктория Азаренко (Белоруссия, 20) — победитель квалификации;

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тайла Престон (Австралия);

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария);

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай);

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада, 23);

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США, 13).