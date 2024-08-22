Касаткина начнет свой путь на US Open матчем с румынкой Кристиан

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с румынкой Жаклин Кристиан в первом круге Открытого чемпионата США по теннису, сообщается в официальном аккаунте последнего в сезоне турнира Большого шлема в социальной сети X (бывший Twitter).