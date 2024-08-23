Медведев, Рублев, Касаткина, Мирра: все россияне в сетках US Open

Медведев уже не раз и не два доказывал, что на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке способен представать наилучшей версией себя. В 2021 году Даниил завоевал здесь титул, а в этот раз ему предстоит защищать очки за прошлогодний финал. Пока, правда, не совсем ясно, в какой форме находится спортсмен. На «Мастерсах» в Монреале и в Цинциннати он проиграл два матча из двух. Хочется верить, что команда Медведева сделала всё, чтобы пик кондиций подопечного пришёлся как раз на нью-йоркский мэйджор.