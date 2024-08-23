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Андрей Чесноков жестко раскритиковал Игу Свентек

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков жёстко раскритиковал первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек.

Источник: Getty Images

«Единственный игрок, которого я не люблю в WTA туре, — это Свёнтек. Самый гениальный матч прошлого года был в финале Мадрида, где Свёнтек играла с Соболенко. Свёнтек не сказал ни одного тёплого слова насчёт этого финала. Когда она проигрывает, у неё всё не так — у неё геморрой в одном месте, голова заболела и так далее.

Допустим, Надаль всегда скажет, что Джокович играл здорово и поздравит его. Эта же никогда ничего не скажет. Для неё есть один человек в мире — она сама, а остальные — мягко говоря никто. Она действительно здорово играет, но я был просто счастлив, когда она проиграла Александровой», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.