Андрей Чесноков жестко раскритиковал Игу Свентек

«Единственный игрок, которого я не люблю в WTA туре, — это Свёнтек. Самый гениальный матч прошлого года был в финале Мадрида, где Свёнтек играла с Соболенко. Свёнтек не сказал ни одного тёплого слова насчёт этого финала. Когда она проигрывает, у неё всё не так — у неё геморрой в одном месте, голова заболела и так далее.



Допустим, Надаль всегда скажет, что Джокович играл здорово и поздравит его. Эта же никогда ничего не скажет. Для неё есть один человек в мире — она сама, а остальные — мягко говоря никто. Она действительно здорово играет, но я был просто счастлив, когда она проиграла Александровой», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.