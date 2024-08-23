«Вышла из пропасти в высшую лигу». Рыбакина рассталась с тренером, сделавшим её чемпионкой

По окончании турнира спортсменка встала на защиту тренера. «После отлично проведённого AO я увидела тревожные комментарии по поводу поведения моего тренера Стефано Вукова. Хочу прояснить ситуацию, дабы избежать неверных толкований. Стефано начал верить в меня много лет назад, раньше, чем кто-либо другой. Мы вместе разработали стратегию, следуя которой я смогу добиться больших успехов. Правильность его подхода доказывают мои результаты. Он увлекающийся тренер, обладающий обширными знаниями о теннисе. В отличие от людей, которые комментируют его поведение, он хорошо знает меня и как человека, и как спортсмена. А тот, кто меня знает, отлично понимает, что я никогда не буду работать с тренером, который не уважает меня и наши труды. Я могу молчать на корте, но внутри меня сидит спортсмен, который хочет достичь великих результатов. И Стефано мне в этом очень помогает», — написала Рыбакина на своей странице в социальной сети.